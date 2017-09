2017 Hitparade No. 37





"Melodiën tussen de Tulpen en Edelweiss" Nu ook bij RTV Krimpenerwaard FM 106.6 MHz Dinsdag 12. - 14. uur Omroep Zuidplas FM 107.3 Mhz Woensdag 9. bis 12. Uhr om 11. Uhr De Hitparade

1 4 Romantik Express Die easy-cheesy-lisi 5 2 5 Calimeros Sterne Über Santorini 4 3 7 Die jungen Zillertaler Der schönste Tag ist heute 4 4 6 Die Zillertaler Mander Attentione, Attentione 5 5 8 Andy Schäfer Dann küss mich doch jetzt! 4 6 9 Duo Franken Express Es zählt jeder Tag im Leben 3 7 10 Olaf Daumen hoch 3 8 13 Nico Sanders Dieser Song ist nur für dich 2 9 12 Die Tiger Kumm ham 3 10 11 Die Fetzig’n aus dem Z Irisch, Bayrisch, Zillertalerisch 5 11 15 Stefan Luca mit .... Ein Sommer auf’ner Insel 2 12 14 Ruud Appelhof Links Recht Vor Zurück 2 13 N Vollgas Tirol Wenn da Mich fensterln geht 1 14 N George Wind Ciao Ciao Bella Italia 1 15 N Mandy Schwarz Ich hab mich schwer in dich verliebt 1 Fünf Woche können sich die Interpreten platzieren Nieuwe voorstellingen Herztattoo Salvatore e Rosario Tim Reyes HerzGold Die Schornsteinfeger Michael Wendler Trenkwalder Martin Klein Angelika Martin Die Zulgtaler Du weißt ganz genau Mia Vita Ich flieg mit dir Glück ist kein traum Die Worte die ich Dir nie sagte Flucht nach vorn So Samma Sommerwind Im Fieber Ausser Kontrolle