2017 Hitparade No. 35





"Melodiën tussen de Tulpen en Edelweiss" Nu ook bij RTV Krimpenerwaard FM 106.6 MHz Dinsdag 12. - 14. uur Omroep Zuidplas FM 107.3 Mhz Woensdag 9. bis 12. Uhr om 11. Uhr De Hitparade

1 3 Jean Cörvers Und manchmal weinst du 5 2 4 Ronny Gander Die eine Nacht in Piräus 5 3 6 Gerlosbluat Sommer liegt in der Luft 5 4 5 Romantik Express Die easy-cheesy-lisi 4 5 9 Calimeros Sterne Über Santorini 3 6 7 Die Zillertaler Mander Attentione, Attentione 4 7 10 Die jungen Zillertaler Der schönste Tag ist heute 3 8 12 Andy Schäfer Dann küss mich doch jetzt! 3 9 13 Duo Franken Express Es zählt jeder Tag im Leben 2 10 14 Olaf Daumen hoch 2 11 11 Die Fetzig'n aus dem Z Irisch, Bayrisch, Zillertalerisch 4 12 15 Die Tiger Kumm ham 2 13 N Nico Sanders Dieser Song ist nur für dich 1 14 N Ruud Appelhof Links Recht Vor Zurück 1 15 N Stefan Luca mit .... Ein Sommer auf'ner Insel 1