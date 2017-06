2017 Hitparade No. 25





"Melodiën tussen de Tulpen en Edelweiss" Nu ook bij RTV Krimpenerwaard FM 106.6 MHz Dinsdag 12. - 14. uur Omroep Zuidplas FM 107.3 Mhz Woensdag 9. bis 12. Uhr om 11. Uhr De Hitparade

1 4 Rudiger Schima So heiss wie die Sonne 5 2 5 Gilbert Tausend Raketen 4 3 6 BergKristall Sehnsucht nach St.Helena bei 5 4 8 Zillertaler Berggranaten Unser Traum ist die Volksmusik 4 5 9 Tom Thomeé Das muss die Hölle sein 3 6 7 Herzgeflüster Das kann nur liebe sein 4 7 10 Schneiderwirt trio Der wird beim Wirt sein 3 8 14 Truck Stop Mama macht Karriere 2 9 11 Die Schmalzler Fabian Boarischer 3 10 13 Ruud Appelhof Wie im Siebten Himmel 2 11 N René Bluhm Ich kann für nichts mehr garantier’n 1 12 15 Henk van Daam Wegen ihr 2 13 N Helene Fischer Nur mit Dir 1 14 N Die fidelen Mölltaler Erzähle mir keine Märchen 1 15 N Oberkrainer Power Zwei gute Freunde 1 Fünf Woche können sich die Interpreten platzieren Nieuwe voorstellingen 1 Vanessa Grand Ein treues Herz 2 Andy Schäfer Dann küss mich doch jetzt! 3 Münchner Zwietracht Wir sind zu wenig am Meer 4 Reiner Kavalier Amore Maria 5 Eva-Maria Besanson Immer und ewig - Du 6 Frank Thomas Ein fast perfektes jahr 7 Marie Vell Die Lieder einer Frau 8 Christian Sommer Ab an die Playa 9 Andrea Wirth Fondue und Raclette 10 Ulli Roth Sonne, Strand und Träume