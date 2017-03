2017 Hitparade No. 11





"Melodiën tussen de Tulpen en Edelweiss" Nu ook bij RTV Krimpenerwaard FM 106.6 MHz Dinsdag 12. - 14. uur Omroep Zuidplas Woensdag 9. bis 12. Uhr om 11. Uhr De Hitparade

1 3 Monika Martin Zwei stunden Ewigkeit 5 2 5 Jan Sebo Der Stoff aus dem meine Träume 5 3 7 Yvonne Ein Lied kann eine Brücke sein 4 4 6 Dorfrocker Daumen hoch 4 5 9 Mark Resenda Nur wenn du es willst 3 6 8 Marc Pircher Warum gerade ich 4 7 11 Die Wörtherseer Haus an Haus, Tür an Tür 3 8 10 Ole Steens Kastagnetten im Herz 4 9 12 Petra Böck Goaßbockjodler (Après Ski) 3 10 15 Vanessa Erwachsen bin ich früh genug 2 11 14 Steirerbluat Ein Ticket in dein Herz 2 12 13 Geri der Klostertaler La via Alpina 2 13 N Hans Ricky Rickermann Ich seig Dir den Sonnenschein 1 14 N Silvio Samoni Du bist mein Engel auf Erden 1 15 N Carlo Brunner Dir schenk ich von Herzen 1 Fünf Woche können sich die Interpreten platzieren Nieuwe voorstellingen 1 Rainer Hoeglmeier Dream On 2 Melanie Payer Du tust mir gut 3 Die Tiger Hätti Täti 4 Amigos Warum siehst du aus wie ein Engel 5 Olaf Henning Eyo 6 Die Edlseer Heldenherz 7 Sarah Schiffer Nur eine Nacht 8 Frank Thomas Ein fast perfektes jahr 9 Zilertal Power Lisa Maria Sophie 10 Tanja Lasch Komm nach Berlin