2017 Hitparade No. 7





"Melodiën tussen de Tulpen en Edelweiss" Nu ook bij RTV Krimpenerwaard FM 106.6 MHz Dinsdag 12. - 14. uur Omroep Zuidplas Woensdag 9. bis 12. Uhr om 11. Uhr De Hitparade

1 4 Stefan Micha Schenk mir den Sternenhimmel 5 2 6 Nadine Fabielle Echte Liebe 5 3 7 Marco Schelch Augen zu und los 4 4 8 Klubbb3 Jetzt erst recht 4 5 9 Michaela Zondler Ich geh mit dir wohin du gehst 3 6 10 Sunnawend Was ist eine Träne wert 4 7 13 Reiner Kavalier Einmal kommt auch für Dich der Tag 3 8 11 Graziano Weisse Sterne in der Nacht 3 9 5 Saskia Leppin Ich fange neu an 5 10 15 Nockalm Quintett 8612609 2 11 12 Elisabeth Moser-Hold Hast du lust zum Glücklich sein 2 12 14 Birgit Pless Von Anfang an 2 13 N Roman Neyer Heute Nacht vielleicht 1 14 N Jan Sebo Der Stoff aus dem meine Träume 1 15 N Monika Martin Zwei stunden Ewigkeit 1 Fünf Woche können sich die Interpreten platzieren Nieuwe voorstellingen Dorfrocker - Daumen hoch Tim Toupet - Du bist meine Nummer 1,2,3,4 Marc Pircher - Warum gerade ich Amigos - Warum siehst du aus wie ein Engel Olaf Henning - Eyo Melanie Payer - Du tust mir gut Hans Ricky Rickermann - Ich seig Dir den Sonnenschein Die Wörtherseer - Haus an Haus, Tür an Tür Yvonne - Ein Lied kann eine Brücke sein Sarah Schiffer - Nur eine Nacht