Hitparade No. 2 - 2017





"Melodiën tussen de Tulpen en Edelweiss" Nu ook bij RTV Krimpenerwaard FM 106.6 MHz Dinsdag 12. - 14. uur Omroep Zuidplas Woensdag 9. bis 12. Uhr om 11. Uhr De Hitparade



1 3 Ronny Gander Bailar un poco / Komm tanzen 5 2 5 Die Draufgänger Holz 5 3 4 Silvio Samoni Bleib bei mir 5 4 7 Janine Lenk Ich such unsure Träume 4 5 9 Die Grubertaler Über den Dächern Berlins 3 6 8 Susi Sanders Für dich will ich durch’s Feuer geh’n 4 7 11 Alpen Starkstrom Lederhosendirndl 3 8 10 Heiko Schlager Der Ober 5 9 12 De Hutzenbossen Brennesselsupp’ 3 10 14 Die Paldauer Wenn du ihn liebst dann geh doch 2 11 13 Burggräfler Baum Südtirol Apfelland 2 12 15 Die Jauks Lederhosen 2 13 N Domingos Millionen Feuerwerke 1 14 N Sarah Carina Mit einem Knall 1 15 N Michael Morgan Besser 1 Fünf Woche können die Interpreten platzieren

NIEUWE VOORSTELLINGEN 1 Nadine Fabielle Echte Liebe 2 Saskia Leppin Ich fange neu an 3 Annabelle Prinz Flieg’ mit mir 4 Roman Neyer Heute Nacht vielleicht 5 Feierwut Kan ich Deine Nummer haben 6 Sunnawind Was ist eine Träne wert 7 Tonihof Buam Meine Rösser und i 8 Petra Böck d’Hoamat lais i mir net nehme last 9 Sunrise Irgendwann vielleicht 10 Stefan Micha Schenk mir den Sternenhimmel