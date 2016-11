2016 Week 45





"Melodiën tussen de Tulpen en Edelweiss" Nu ook bij RTV Krimpenerwaard FM 106.6 MHz Dinsdag 12. - 14. uur www.rtvkrimpenerwaard.com Omroep Zuidplas Woensdag 9. bis 12. Uhr om 11. Uhr De Hitparade

1 4 Alexander Ferro Voll ins Herz hinein 5 2 6 Geri der Klostertaler La Via Alpina 4 3 9 Geschwister Niederbacher Der alte Apfelbaum 4 4 7 Die Ladiner Ein bisschen heile Welt 5 5 8 Kapper & Kapfer Gönn dir den Totalen Luxes 4 6 11 Evelin Hänsel Der Himmel glüht... 3 7 12 Anett Mohn Es war beim Discofox 3 8 10 Die Mayrhofner Ram Tam Tam 3 9 13 Vincent & Fernando Im Schatten der Berge 2 10 14 Marie Vell Und das Feuer brennt 2 11 15 Rüdiger Schima Bella Donna 2 12 N Die Schornsteinfeger Wenn Du in meinen armen liegst 1 13 N Ulli Bastian Nimmo Leicht 1 14 N Verena & Nadine 7 Tage Sehnsucht 1 15 N Ingo Stecher Das Tiroler Gen 1 NIEUWE VOORSTELLINGEN Monika Martin - Ein letster Schmetterling Ole Steens - Nur einmal lebst du Sigrid & Marina - Du bist mei Dahoam Nadin Meypo - Schwerelos Michael Gritzner Ö5 - Nur für di Stefan Lucca & Lukas - Das Leben ist kein Wunschkonzert Kristall - Ich mach die Augen zu und träume Neon - In dieser Nacht AlpenStrolche - Berge sind die Brücke zum Himmel Silvio Samoni - Bleib bei mir