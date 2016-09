Hitparade Week 40 ~ 2016





"Melodiën tussen de Tulpen en Edelweiss" Nu ook bij RTV Krimpenerwaard FM 106.6 MHz Dinsdag 12. - 14. uur www.rtvkrimpenerwaard.com Omroep Zuidplas Woensdag 9. bis 12. Uhr om 11. Uhr De Hitparade

1 4 Tina Anders Feuermond 5 2 6 Vera Mello Halli Hallo 4 3 5 Nik P. Lass uns unendlich sein 4 4 7 Andreas Fulterer Farbenleer 5 5 9 Die Cooleros Alohahe Chérie 3 6 8 Verena & Nadine Ein Zwilling kommt selten allein 4 7 10 Mario Steffen Du hast mir nie gesagt 3 8 12 Die Wörtherseer Mit dir zähle ich nochmal die Sterne 4 9 15 die Sulmtaler Dirndln Ein Walzer erklingt 2 10 14 Angela Novotny Das Glück in dir 2 11 N Peter Sebastian Verbrannte Erde 1 12 13 Ana Maria Hachen Ja, das ist mein Tag 2 13 N Jogl Brunner Ich habe alles was ich will 1 14 N Iris Altmann Jede Träne sagt 1 15 N Steffen Kohl In meinem herzen tanzt sie weiter 1 Die Ladiner - Ein bisschen heile Welt Breitenauer Musikanten - Arzgebirger wie wir Geschwister Niederbacher - Der alte Apfelbaum Alexander Ferro - Voll ins Herz hinein Rüdiger Schima - Bella Donna Anett Mohn - Es war beim Discofox Die Mayrhofner - Ram Tam Tam Alpen Yetis - Yeti Yeti Yeah Claudia Jung - Doch morgen werd ich wirklich geh’n Angelika Martin - Ich schwör